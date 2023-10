Rocca, cede un muretto. Probabile che il maltempo abbia causato il danno

Danno alla Rocca di Porto Ercole, crollato un muretto del Quattrocento. Nel tardo pomeriggio di venerdì, a causa probabilmente del maltempo anche se ancora non si conoscono le cause precise, un piccolo muretto che fa parte della cinta muraria della Rocca si è staccato ed è caduto nella vegetazione sottostante. Un danno che non ha causato problemi alle persone, dato che appunto si trova in una zona dove al di sotto è presente soltanto della macchia mediterranea, ma che richiederà un intervento particolare per la sistemazione passando per la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Siena. Dopo la segnalazione sono intervenuti sul posto per la messa in sicurezza gli agenti della Polizia Municipale di Porto Ercole e i volontari de La Racchetta. L’area è stata transennata, vista anche la posizione pericolosa in cui il muretto è crollato: un punto che adesso si trova senza una protezione adeguata per il dirupo sottostante. "Si tratta di un muretto molto basso – sottolinea il vicesindaco Michele Lubrano – quindi non si capisce come sia avvenuto il crollo. O qualcuno ci ha sbattuto con la macchina oppure è caduto con il maltempo. Abbiamo messo in sicurezza, nei prossimi giorni faremo intervenire la Soprintendenza perché quel punto va rifatto subito, se ci si affaccia troppo si rischia di cadere. Tra l’altro nel versante che dà sull’isolotto, un bel punto panoramico dove spesso si ritrovano anche i ragazzi. La Soprintendenza indicherà poi il tipo di materiali da utilizzare per ripristinare il muretto, faremo il progetto e il successivo intervento con la messa in sicurezza. Il muretto è caduto nella vegetazione, quindi per fortuna non ha causato problemi". Stando alla spiegazione dell’esperto storico Lorenzo Fusini, che sta portando avanti il comitato per la salvaguardia delle mura, si tratta di un muretto di origine senese del quindicesimo secolo. "Sono mura della metà del Quattrocento – spiega –. Quel tratto di mura faceva parte della cortina che proteggeva il magazzino dei commerci. Stiamo costituendo il comitato tecnico per le mura, di cui fa parte ovviamente anche quel tratto. Ci sono altre zone pericolanti intorno alla Rocca anche se meno evidenti, con il maltempo il rischio di sassi che si staccano e piccoli crolli è serio, bisogna intervenire al più presto".

Andrea Capitani