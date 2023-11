Robotica nel futuro: "Nessun passo indietro. Questa nostra Scuola va avanti alla grande"

Nessun passo indietro, ma una proiezione futura che racconta di un miglioramento continuo delle tecniche robotiche e di una scuola che sta crescendo anno dopo anno. Sta tutta in questo concetto la replica dell’Asl Sud Est a Pier Cristoforo Giulianotti, l’illustre chirurgo e fondatore della Scuola di robotica grossetana, assente oggi alla festa per i venti anni della nascita della nuova tecnica chirurgica. In una lunga lettera aveva spiegato come mai avesse declinato l’invito, polemizzando con la nuova dirigenza e soprattutto ipotizzando la fine della "sua" creatura, nata nel 2000, da una sua felice intuizione. "La scuola di robotica grossetana ha dei valori professionali di indubbia qualità – ha iniziato il direttore generale dell’Asl Sud Est Antonio D’Urso –. Ci sono centinaia di chirurghi che operano in ogni parte del mondo con le tecniche apprese qui nel nostro ospedale. E la scuola va avanti più che mai, grazie a giovani chirurghi che stanno potenziando la nostra attività". Nessun epitaffio, dunque. "Assolutamente no – prosegue D’Urso –. Giulianotti rappresenta senza dubbio la storia della Scuola di Robotica, che adesso va avanti con altre gambe, con professionisti di altissimo livello, circa 85, che si alternano sia nella ricerca che nell’insegnamento. Riguardo alla convenzione non rinnovata, faccio presente che avevamo presentato formale richiesta di rinnovo con le stesse modalità. Alla quale non abbiamo mai avuto risposta. Credo quindi che Pie Cristoforo Giulianotti non sia informato". Una lunga storia, quella della scuola di robotica, che è dunque solo iniziata. Anche Andrea Coratti, direttore della Scuola di Robotica e del dipartimento di chirurgia generale e d’urgenza della Sud Est, volta pagina: "Giulianotti ha esposto il suo punto di vista e le motivazioni della sua assenza – ha detto Coratti – e sarò sempre grato a lui per quello che ha fatto per me e per la città di Grosseto. Ma devo anche dire che la Scuola gode di ottima salute, basti pensare che abbiamo delle liste di attesa molto lunghe. I sistemi robotici utilizzati adesso sono sicuramente diversi da quelli di un tempo e i professionisti che ci lavorano hanno anche acquisito una routine importante".