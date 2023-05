Robocup, gli studenti del "Manetti" al top Si laureano campioni italiani a Roma

Il Polo Tecnologico "Manetti Porciatti" è campione d’Italia di Robocup. I robot calciatori hanno conquistato il titolo italiano, vincendo a Roma la finale della "RomeCup", la manifestazione più importante d’Italia dedicata alla robotica e all’intelligenza artificiale che dal 2007 diffonde l’innovazione collegando scuole, centri di ricerca, aziende, università e istituzioni. Non è la prima volta che gli studenti del Polo Tecnologico Manetti Porciatti arrivano in finale, ma è la prima in cui vincono questa competizione nella categoria "Soccer Open" grazie al team "Go for broke" composto da Pietro De Maria e Livio Lorenzoni della classe 5 Elettronica, curvatura robotica e accompagnati dal professor Daniele Dattrino che ha seguito tutta l’evoluzione del progetto, fin dai primordi. Adesso la squadra grossetana sarà chiamata a decidere se andare ai campionati europei in Croazia o partecipare ai mondiali di Robocup Junior a Bordeaux in Francia. "La soddisfazione è grande - ammette il professor Dattrino -. Abbiamo lavorato tanto e questo ci ha premiato grazie alla tecnologia raggiunta dai nostri robot e cui si è aggiunta una perfetta analisti strategia che ci ha permesso di battere ogni avversario che abbiamo incontrato". La premiazione è avvenuta alla sala della Protomoteca in Campidoglio. Sempre a Roma, la squadra degli "Sbucciafili" ha vinto la competizione territoriale della World Robot Olympiad (WRO), staccando nettamente gli avversari. Si tratta di una gara internazionale di robotica nata nel 2004, basata su robot Lego e rivolta agli studenti dagli 8 ai 19 anni. Sul campo di gara il robot Lego Mindstorms, sviluppato in orario curricolare da tutti gli studenti delle classi 3EC e 4EC Elettronica.