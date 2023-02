Roberto Tonini Un custode delle tradizioni

Domani sarà il trigesimo della scomparsa per una malattia all’ospedale di Grosseto all’età di 79 anni di Roberto Tonini. Un personaggio di rilievo per la provincia di Grosseto e amato dalla popolazione di Braccagni dove abitava. É stato industriale con la società Braima per la costruzione e vendita di macchine agricole, guidò la tenuta di Meleta e poi tornò alle origini con il negozio di ferramenta in via dei Garibaldini. Con orgoglio metteva in evidenza di essere nato alla fattoria degli Acquisti tanto che pubblicò un libro intitolato "I Miei acquisti in Maremma". Ma non si tratta di shopping ma si riferisce alla fattoria dei Guicciardini, Corsi, Salviati e "La fattoria degli Acquisti", nella narrazione di Roberto Tonini, diventa un elemento basilare, attraverso cui passano due mondi, quello dell’infanzia ma anche il mondo di una comunità, di una società in bilico tra le sue radici e la costruzione di un futuro incerto. Roberto nel libro è narratore di se stesso e ci racconta la storia di un bambino che, senza saperlo, sta assistendo al passaggio di un’epoca. I suoi ricordi sono la testimonianza di una comunità che ha visto il mutamento da vicino, accompagnandolo, senza perdere di vista la matrice originale, il punto di vista affettivo.

Rossano Marzocchi