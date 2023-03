Roberta Grazioli guida il circolo di FdI

"Si apre, con la nomina di Roberta Grazioli alla guida del circolo di Fratelli d’Italia Gavorrano, un nuovo percorso politico nel segno della continuità". Lo dicono il deputato e coordinatore regionale, Fabrizio Rossi e il coordinatore provinciale, Luca Minucci, annunciando la nomina della Grazioli alla presidenza del circolo. "Termina con oggi – proseguono Rossi e Minucci – la guida alla presidenza del circolo di Fabrizio Fabiano. Con questo avvicendamento non finisce un percorso, ma anzi ne inizia un altro, rappresentato dall’apertura verso una nuova fase di crescita per il nostro partito sul territorio gavorranese, proprio in vista delle amministrative". "Adesso – chiudono – con tutto il centrodestra unito e coeso siamo davvero pronti a vincere anche a Gavorrano da sempre di sinistra, con Fratelli d’Italia pronta a portare il vento della buona amministrazione e del cambiamento".