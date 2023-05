Rivoluzione rifiuti Conferimenti, si cambia Fine del porta a porta

Nelle prossime settimane nei quartieri di Senzuno, Cassarello, 167 est e ovest cambierà il sistema di raccolta rifiuti e, per spiegare tutte le novità alla cittadinanza, l’Amministrazione Comunale e Sei Toscana hanno organizzato tre incontri pubblici. Mercoledì 31 maggio e martedì 6 giugno dalle 18 l’appuntamento è nella sala comunale Vittorio Antinori, in via Etruria, mentre lunedì 5 giugno, sempre alle 18, l’incontro si terrà nella sala comunale della 167 est, all’interno del centro commerciale.

La modifica di servizio introduce alcune importanti novità, ovvero il superamento del sistema di raccolta porta a porta e condominiale per gli utenti di Senzuno Cassarello, 167 est e ovest a partire da sabato 10 giugno (ultimo giorno di prelievo porta a porta) e l’installazione di nuovi contenitori ad accesso controllato. Per migliorare e razionalizzare la raccolta dei rifiuti, in alcuni quartieri è infatti stato scelto di modificare il sistema, sostituendo la raccolta condominiale che non garantiva un servizio ottimale.

A Senzuno, Cassarello e nella 167 Est e Ovest verranno quindi installati nuovi cassonetti ad accesso controllato che potranno essere utilizzati con la 6Card. Dopo l’estate, per accedere ai cassonetti sarà necessario avere la 6Card. Le tessere saranno consegnate in duplice copia a tutti gli utenti iscritti al ruolo Tari ed ognuno potrà recarsi al punto di consegna che ritiene più comodo. È necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità al momento del ritiro. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta. Per informazioni sui servizi di raccolta e igiene urbana è sempre a disposizione anche il numero verde di Sei Toscana 800127484 e il sito www.seitoscana.it.

La consegna delle 6Card avverrà dal 16 giugno al 1° luglio nella sala comunale Vittorio Antinori, via Etruria il lunedì, dalle 15 alle 19, il martedì, dalle 9 alle 13, il mercoledì, dalle 15 alle 19, il giovedì, dalle 9 alle 13, il venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nella sala comunale, centro commerciale 167 ovest il lunedì dalle 9 alle 15, il martedì dalle 15 alle 19, il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 19.