Rivoluzione nei rifiuti a Castiglione Differenziata ad accesso controllato

Tutto pronto per la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti a Castiglione della Pescaia. Nei giorni scorsi, nella sala della Giunta comunale, il sindaco Elena Nappi e il consigliere con delega all’ambiente Fabio Tavarelli, insieme ad Alessandro Fabbrini e Gianluca Paglia, presidente e direttore generale di Sei Toscana, hanno presentato le prossime attività legate alla revisione dei servizi. Sei Toscana ha già iniziato ad installare su tutto il territorio comunale 115 nuove postazioni di raccolta differenziata con contenitori ad accesso controllato. I nuovi contenitori saranno tutti dotati di un dispositivo che permetterà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card. La tessera assocerà ogni conferimento a una singola utenza Tari e questo consentirà, quando il nuovo servizio sarà a pieno regime, di introdurre un sistema di tributo puntuale legato anche all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali. "A Castiglione della Pescaia – afferma il sindaco Elena Nappi – andiamo verso una raccolta differenziata sempre più di qualità con la creazione di queste nuove postazioni dove troveranno luogo contenitori informatizzati ad accesso controllato che inizialmente saranno lasciati aperti. I bidoni dell’organico avranno un aumento della volumetria, ma residenti e turisti si apprestano a fare anche la suddivisione del multimateriale con campane ‘pesanti’ per il vetro e quella per il materiale ‘leggero’ composta da lattine e plastica. A settembre, assieme a Sei Toscana, organizzeremo altri incontri con la cittadinanza e prenderà il via la distribuzione delle 6Card. I nuovi contenitori interesseranno il capoluogo, le campagne e Punta Ala. Le frazioni di Tirli, Buriano e Vetulonia continueranno ad essere servite dal porta a porta. Attraverso la partecipazione attiva di ognuno di noi – conclude Nappi – avremo un paese sempre più pulito, ma soprattutto una migliore qualità della vita". Con l’avvio della riorganizzazione sarà introdotta la raccolta separata del vetro, che dovrà essere conferito nei contenitori di colore verde e che consentirà di migliorare il riciclo dei materiali in un’ottica di economia circolare. "Con Castiglione della Pescaia iniziamo le attività di riorganizzazione legate al nostro nuovo piano industriale nella zona della costa nord maremmana, che coinvolgeranno poi anche Follonica e Scarlino – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Sono luoghi preziosi, a forte vocazione turistica, e per questo ci impegneremo sempre più per migliorare ulteriormente le raccolte differenziate e rendere questi territori più sostenibili, sia per chi vi abita sia per chi li visita. Come sempre, confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini per questa nuova importante fase che consentirà un reale miglioramento nella salvaguardia dell’ambiente".