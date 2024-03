Ritrovati scooter e bici rubati

Intensa e capillare l’attività di pattugliamento e controllo del territorio della Polizia grossetana a febbraio. L’obiettivo delle Forze dell’ordine è quello di assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio. Numerosi gli interventi svolti dagli agenti della Questura di Grosseto nel mese appena trascorso anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. In particolare proprio negli ultimi giorni di febbraio sono stati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari una bicicletta ed uno scooter che erano stati rubati poco prima. Complessivamente nel mese di febbraio sono state controllate più di 1500 persone di cui 19 sono state denunciate per reati inerenti gli stupefacenti e per reati contro il patrimonio. L’ufficio Immigrazione della Questura ha inoltre dato esecuzione a 15 provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale: di questi uno è stato accompagnato direttamente nel paese di origine con personale della Polizia attraverso la frontiera aerea di Fiumicino ed altri 3 sono stati accompagnati direttamente ai Centri di Identificazione ed espulsione: in totale 800 veicoli sono stati controllati e contestate 24 violazioni del codice della strada. Fondamentale la sinergia tra la Polizia, nell’attività di controllo quotidiano del territorio, e la collaborazione attiva dei cittadini che attraverso le loro segnalazioni possono aiutare e segnalare ogni circostanza degna di verifica da parte delle forze di Polizia su tutto il territorio della città e provincia.