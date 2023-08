Ritrovate 12 biciclette Erano state rubate

Stanno continuando i servizi di contrasto ai reati predatori da parte dei Carabinieri della Compagnia di Follonica che solo qualche giorno fa avevano portato al rinvenimento di una moto ed alcune biciclette oggetto di furto. Ieri infatti gli uomini dell’Arma hanno ritrovato nelle vicinanze della stazione ferroviaria ben 12 bicilette di varie marche, sia da passeggio che mountain bike, che si ritiene possano essere state lì abbandonate dopo essere state asportate in varie parti della cittadina follonichese. In questi giorni, infatti, anche sui social impazzano numerosi post legati proprio ai numerosi furti ai danni di turisti e residenti. Già alcune sarebbero state riconosciute dai legittimi proprietari ed a loro riconsegnate. Le altre in questi giorni verranno catalogate ed affidate al Comune di Follonica per eventuali futuri riconoscimenti. Da qui il consiglio di denunciare formalmente sempre il furto al comando dei carabinieri e non solo sui social network.