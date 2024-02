Ritrovata un’antica pavimentazione

Piazza Garibaldi, detta anche piazza del Duomo, in questi giorni è al centro di importanti interventi per migliorare l’illuminazione pubblica che, oltre ad interessare la vasta area su cui si affacciano tanti monumenti la cui bellezza richiama da sempre migliaia di turisti, vede anche alcune vie secondarie interessate da questa tipologia di lavori.

Interventi, per lavori aerei, peraltro di elevata tecnologia, ma anche semplici interventi a terra con scavi che, proprio in questi ultimi tempi, hanno portato alla luce un’antica pavimentazione, a una quarantina di centimetri di profondità.

Un ritrovamento che ha catturato l’attenzione generale e che, come è ormai consuetudine, ha fatto il giro del web con le immagini di questo ritrovamento. E anche la politica locale, di fronte a questo ritrovamento avvenuto nella centrale piazza Garibaldi davanti ai due locali pubblici "Vanni" e "Tre Archi", adesso interviene.

Daniele Brogi, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, afferma di aver attivato la Sovrintendenza di Siena chiedendo di sospendere i lavori e coprire con una lastra di cristallo trasparente quello che giudica un reperto davvero interessante. Una richiesta che sarà senza dubbio valutata e, se accolta, doterà piazza Garibaldi di una curiosità in più e di un tassello che arricchirà ulteriormente la storia, già di per sé importante, di Massa Marittima.

Roberto Pieralli