Ritornano le "Notti della natura" Visita guidata sulle pendici di "Monte Calvo"

Incontri e conferenze con studiosi e naturalisti, visite guidate per scoprire la natura e la biodiversità del Parco Nazionale delle Colline Metallifere. È questo il programma della terza edizione della rassegna “Le Notti della natura” diretta dal naturalista e fotografo Giacomo Radi e organizzata dal Parco in collaborazione con Labont – Center for Ontology (Università di Torino). Domani è prevista una visita serale guidata sul Monte Calvo dalle 19 alle 23 insieme al direttore scientifico della rassegna Giacomo Radi. L’escursione riguarda una zona di grande interesse ambientale, una sorta di museo naturale. Il paesaggio è aspro, caratterizzato da fenomeni di tipo carsico (grotte, doline e faglie), ma non mancano punti panoramici.