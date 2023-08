Ritorna la rassegna "Paesi in Musica" Domani al castello esibizione dello "GnuQuartet" Quarto appuntamento della rassegna "Paesi in Musica a Roccastrada" organizzata dall'Amministrazione Comunale e patrocinata dalla Provincia di Grosseto: esibizione dello GnuQuartet e concerto di PassiSparsi in due luoghi diversi. Musica e cultura per tutti.