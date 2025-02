Ritorna il Carnevale. Oggi la seconda sfilata. Si elegge la Reginetta

FOLLONICATorna il carnevale a Follonica. Oggi sarà la volta della seconda uscita di carri e mascherate, che inizierà alle 14,30 nel circuito allestito sul lungomare Carducci, via Albereta, via Bicocchi e via Gorizia, che verrà chiuso al traffico alle ore 11 e subito dopo apriranno le biglietterie. Per chi arriva da fuori città sono disponibili i parcheggi alla Coop in via Leopardi, alla Pam in via Massetana e il parcheggio all’interno dell’ex Ilva. Al termine della sfilata si conoscerà il primo verdetto dell’edizione 2025: infatti sul palco in piazza a Mare verrà proclamata Miss Carnevale che erediterà la fascia di Chiara Pinzaferri (rione Senzuno), la reginetta vincitrice lo scorso anno. Il biglietto per assistere alle singole sfilate ha un costo di 7 euro, invariato rispetto agli anni passati. Si ricorda che il ticket di ingresso al circuito del Carnevale dà accesso a numerose agevolazioni e convenzioni. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.carnevaledifollonica.it nel quale sarà anche possibile effettuare l’acquisto dei biglietti di ingresso on line al prezzo di 8 euro (7 euro più 1 euro di prevendita). Acquistando il biglietto on line, in prevendita, viene garantito l’ingresso prioritario al circuito. Continuano intanto gli appuntamenti collaterale Tra le iniziative divenute ormai una tradizione c’è quella delle "Vetrine vestite a Carnevale" che molti esercizi commerciali offrono alla città e ai turisti.

L’evento viene organizzato fino al 26 e riguarda l’abbellimento in tema carnevalesco degli ingressi, delle vetrine, dei negozi e dei locali delle attività. Si tratta di un concorso creativo, avallato e sostenuto dal Comitato del Carnevale e organizzato anche dai Rioni con la collaborazione della Fondazione Noi del Golfo, dal Comune di Follonica, dallo Iat, e dalla Filarmonica G. Puccini. Al termine del periodo di Carnevale verranno premiate le prime tre vetrine. L’iniziativa è giunta alla decima edizione e quest’anno coincide con il centenario della nascita della città di Follonica. Contribuiscono alla riuscita di questa decima edizione anche le Creazioni Apollo Miniature in Ferro di Fabio Apollinari, la scuola di Carnevale e Cartapesta di Piervittorio Cacialli, Stefano Barbi, Franca Segnini, Laura Mosca e Adalgisa Guarnaccia) e Muscart –Museo Solidarietà Carnevale Artigianato Tradizionale, ospitato nell’ex Ipsia.