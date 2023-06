Ritorna "Grosseto dei lettori" Ecco i protagonisti della letteratura

Due giornate di iniziative tra presentazioni, talk, reading e attività per giovani lettori insieme ai protagonisti della letteratura contemporanea: dall’autrice "Premio Strega" Melania Mazzucco allo scrittore Enzo Fileno Carabba. Torna per la terza edizione "Grosseto dei lettori", unica tappa in territorio grossetano de "La città dei lettori", il festival itinerante che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon. "Leggere cambia tutto": questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccerà ad un percorso legato al tema della fiaba. Domani e giovedì appuntamento alla troniera della Proloco al Bastione della Rimembranza con un fitto calendario di eventi a ingresso gratuito. Il programma sarà inaugurato domani alle 18.30 dalla "lectio" di Melania Mazzucco sulle grandi figure femminili della storia dell’arte. Avanti alle 19.30 con la presentazione di "Miti e storie del mare". Chiusura di giornata alle 21 con un omaggio al "Barone rampante" di Italo Calvino. Giovedì alle 17.30 con "Io Leggo!", progetto dedicato ai giovani lettori per coltivare in ragazzi e ragazze la passione per libri e storie. Alle 18.30 il giornalista de La Nazione e scrittore Gigi Paoli terrà un intervento intitolato "Dal giornalismo alla narrativa: il linguaggio dei nuovi autori", introdotto da Gabriele Ametrano, e alle 19.30 Enzo Fileno Carabba – nell’ambito del focus "Sulla fiaba", con la curatela diretta di Ametrano. Si chiude alle 21 con Memo Remigi, che in conversazione con Luca Agresti introdurrà al pubblico la sua autobiografia "Sapessi com’è strano". "Riprende il viaggio in Regione – ha detto il presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – Un segno di grande speranza in questo momento non certo tra i più sereni per la nostra storia". "L’impegno de La città dei lettori è oramai chiaro: portare un format oramai riconosciuto a livello nazionale e radicarlo nelle esperienze dei luoghi che ci accolgono". "Ospitare la terza edizione di Grosseto dei lettori – chiude il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari – è il frutto e la conferma della grande attenzione che la nostra città ha dimostrato di riservare al mondo dei libri e della lettura, a partire dall’adesione al progetto Città che legge. Siamo orgogliosi".