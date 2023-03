Ritiro delle potature Cambia l’orario

A partire da lunedì (e fino al 30 settembre) entra in vigore il calendario estivo del servizio di ritiro a domicilio di aghi di pino, sfalci e potature nelle zone di Ansedonia, Giannella, Saline Breschi e Orbetello Scalo, zona via Pantini e via Franceschelli.

La raccolta sarà effettuata due volte a settimana, il lunedì e il giovedì e i residenti, o i proprietari di seconde case, dovranno esporre i rifiuti entro le 6 della mattina del giorno di ritiro davanti all’abitazione.

Comune e Sei Toscana ricordano inoltre che è sempre attivo il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio. Per prenotare il ritiro è possibile chiamare il numero verde 800127484, gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 13,30 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13.