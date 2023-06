Ristoranti, rifiuti ritirati a domicilio

Al via un nuovo servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale di Capalbio, promosso da Sei Toscana e dell’amministrazione di Gianfranco Chelini. Si chiama #buttabene il nuovo servizio raccolta domiciliare per le attività di ristorazione. Le operazioni di raccolta si svolgeranno da giovedì 15 fino a venerdì 15 settembre. Riguarderà l’organico e si terrà per tutti i giorni della settimana. I rifiuti dovranno essere esposti su suolo pubblico entro le 9, all’interno dei contenitori in dotazione, per permettere l’espletamento del servizio da parte degli operatori di Sei Toscana. "La raccolta – spiega Giuseppe Ranieri, vicesindaco e assessore con delega alla gestione dei rifiuti – mira non solo a offrire un servizio più efficiente nei confronti delle attività di ristorazione, ma migliora la qualità dell’aria e dei centri abitati".