Ristoranti cercano varie figure professionali Questo annuncio offre opportunità di lavoro come cuoco, aiuto cuoco, lavapiatti e cameriere di sala in tre ristoranti in Toscana. Richieste esperienza nel settore, patente B e possibilità di alloggio. Orari variabili da part time a full time. Per informazioni: 0564-416375.