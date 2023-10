Ristoranti cercano cuochi, pizzaioli e camerieri

Ristorante ad Alberese ricerca da marzo a ottobre 2024 un aiuto sala con minima esperienza e un lavapiatti con almeno minima esperienza orario serale.

Ristorante a Grosseto ricerca da adesso un pizzaiolo o un aiuto pizzaiolo con esperienza nel settore orario serale tutto l’anno e un cameriere di sala orario serale per tutto l anno con almeno minima esperienza.

Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca da aprile a ottobre 2024 un cuoco, cucina di pesce e verdure in stile fast food, esperienza nel settore e veloce nella manipolazione del pesce. Possibilità di alloggio orario full time in turno spezzato possibilità di fare un colloquio da adesso. Ristorante a pochi chilometri da Grosseto ricerca per il periodo invernale un aiuto cuoco con almeno minima esperienza per i weekeend venerdì e sabato a cena domenica a pranzo poi full time nel periodo estivo. Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca da febbraio a ottobre 2024 un cuoco, un aiuto cuoco e due camerieri di sala con esperienza nel settore.

Per informazioni su queste offerte 0564 - 416375.