Ristorante cerca cameriere di sala

Ristorante a Magliano in Toscana ricerca un cameriere di sala per tutto l’anno con esperienza nel settore non alloggio patente b automunito orario

serale (per il periodo invernale un part time di 3 giorni a settimana). Per candidarti invia il tuo curriculum a [email protected] o

contatta il centro servizio di Grosseto (0564416375) indicando

l’offerta e la mansione.