Rissa tra boscaioli. Botte per questioni di lavoro. Due finiscono in ospedale

Una rissa in strada: protagoniste sei persone, tutte di origini macedoni, coinvolte in una in una vera e propria scazzottata proprio sul ciglio della strada che conduce alla provinciale di Tirli, la frazione che si trova nel Comune di Castiglione della Pescaia. Sono sei le persone che sono rimaste coinvolte.

Dai racconti che i due feriti hanno poi effettuato all’ospedale sembra che tutto sia nato per una questione lavorativa. I feriti, che sono due fratelli, avrebbero avuto a che ridire con altri due connazionali per il saldo di un lavoro svolto poco tempo prima. In pratica avevano tagliato la macchia in una zona che però non sarebbe stata di loro pertinenza. Da qui è nata una discussione accesa che in poco tempo si è trasformata in una rissa. Gli altri due macedoni sono stati raggiunti da altre due persone che, secondo la ricostruzione dei due feriti, li avrebbero anche loro aggrediti. Uno dei due fratelli, che ha 35 anni, è stato ripetutamente colpito alla testa con un legno, fino a che non è caduto a terra privo di sensi. A sottrarlo agli aggressori il fratello, che lo ha trascinatoo lontano. Successivamente sono stati i due feriti ad avvertire le forze dell’ordine proprio mentre erano arrivati al punto di primo soccorso di Follonica per farsi medicare. Le loro ferite sono apparse però tutt’altro che lievi, tanto che per uno è stato attivato l’elisoccorso Pegaso mentre per l’altro, anche lui ferito alla testa, è stato disposto il trasferimento in ospedale a Grosseto con l’ambulanza della Croce rossa di Castiglione della Pescaia. L’uomo più grave si trova tuttora ricoverato alle Scotte di Siena con un trauma cranico, anche se non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno iniziato le indagini, sentendo gli altri protagonisti della rissa che è nata all’inizio del bosco che dà sulla strada che porta a Tirli, dove il gruppo lavora da qualche tempo. Adesso i militari dell’Arma ricostruiranno l’accaduto in attesa che vengano formalizzate le querele per lesioni gravi e rissa.