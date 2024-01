Rissa nel locale: il questore firma provvedimenti di allontanamento

Per due anni non potranno né entrare né sostare nei paraggi del bar di Porto S.Stefano dove si erano resi protagonisti di una rissa. E’ questa la decisione presa dal questore Antonio Mannoni (nella foto) che ha fatto notifcare il provvedimento di "Dacur" ai tre uomini che avevano preso parte al violento episodio all’interno del locale. Una volta denunciati, è iniziata la procedura istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Grosseto che ha ricostruito l’andamento dei fatti fornendo così gli elementi per l’adozione del provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane nei confronti dei tre, perché ritenuti "elementi di pericolosità sociale". "Se non rispetteranno il provvedimento di divieto – si spiega dalla Questura –, i destinatari di tale provvedimento rischiano una condanna da uno a tre anni di reclusione, oltre ad una multa da un minimo di 10mila ad un massimo di 24 mila euro". Nel corso del 2023 il questore ha firmato 79 provvedimenti di Dacur.