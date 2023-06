Rissa, cinque denunciati Tra loro anche un minore

CASTEL DEL PIANO

Cinque albanesi (di cui uno minorenne) e 3 tunisini sono stati denunciati a conclusione delle attività investigative condotte dalla Compagnia di Pitigliano a seguito della rissa scoppiata qualche settimana fa in piazza Madonna, a Castel del Piano. Otto persone, tutte di età compresa tra 17 e 30 anni e tutte residenti sull’Amiata, nei comuni di Arcidosso e Castel del Piano, sono considerati i presunti responsabili della rissa. Al momento sono in stato di libertà, per loro non sono scattate misure restrittive.

Futili motivi avrebbero scaturito quella che è passata alla cronaca come "la maxi rissa" di Castel del Piano. Il violento episodio, scoppiato un mese fa, in pieno giorno in una piazza centrale del paese e sotto gli sguardi attoniti degli abitanti, suscitò sgomento e angoscia. Molte e forti, in quell’occasione, furono le reazioni che si avvicendarono nei giorni seguenti, a partire dalla politica locale. L’argomento è sbarcato di recente anche in consiglio comunale, la minoranza "Tradizione e Innovazione" ha chiesto al sindaco che misure siano state messe in campo per contrastare questi episodi e un gruppo di residenti di Castel del Piano ha scritto di pugno una lettera invitando le istituzioni e le forze dell’ordine a monitorare la situazione, con l’obiettivo di porre fine a simili fatti di violenza.

Le forze dell’ordine, da canto loro, fin dalle prime ore successive alla rissa non hanno mai smesso di investigare, ne seguirono infatti controlli a tappeto già dal giorno dopo. Un massiccio impiego di pattuglie, circa 20 carabinieri in uniforme ma anche anche in borghese verificarono la presenza di eventuali soggetti violenti tra gli avventori dei bar, delle strade e delle piazze del Comune. Circa 100 persone furono le persone identificate, di cui 60 stranieri di diverse nazionalità. Il controllo rivelò una situazione di sostanziale tranquillità. Alle indagini, inoltre, sono susseguiti aumenti dei controlli sui due capoluoghi amiatini (Arcidosso e Castel del Piano) per creare deterrenza ad atteggiamenti che seppur isolati avrebbero potuto minare la tranquillità delle pacifiche popolazioni del Monte Amiata.

Nicola Ciuffoletti