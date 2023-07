Semina il panico in centro e bastona un passante: caos a Grosseto

Grosseto, 11 luglio 2023 – Paura a Grosseto, dove un uomo di origini straniere prima litiga con un coetaneo, poi dà in escandescenze. Prende un bastone e semina il panico in centro, colpendo in testa un passante poi portato in ospedale in condizioni non gravi.

Accade nella mattina di martedì 11 luglio. Sono stati alcuni cittadini nella zona di Porta Corscia, in pieno centro cittadino, a pochi metri da corso Carducci, a dare l’allarme alle forze dell’ordine. Un giovane, dopo una lite, si aggirava con un bastone dando colpi ai tavoli dei bar.

I vigili urbani sono intervenuti con diversi agenti. Insieme al giovane c’era un coetaneo. Entrambi, riusciti a fuggire e a confondersi con i clienti proprio nei negozi del corso, sono stati poi individuati e bloccati.