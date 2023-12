Accoltellato alla schiena durante una rissa: 35enne ricoverato in codice rosso

Grosseto, 19 dicembre 2023 – Notte di paura a Grosseto: lunedì 18 dicembre è avvenuto un brutale accoltellamento in piazza Guglielmo Marconi. La vittima, un tunisino di 35 anni, è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia.

Durante una rissa scoppiata fra persone tutte di origine straniera, per motivi ancora incerti, il 35 enne è stato colpito alla schiena con un coltello. Al momento è ricoverato in osservazione ma non in pericolo di vita, per quanto riguarda gli aggressori, i carabinieri stanno ancora indagando.