Rispondere presente: sempre e comunque

Alberto

Celata

Forse qualcosa di vero c’è nell’affermazione secondo cui gli italiani sarebbero eccezionali nello straordinario, mentre lascerebbero a desiderare nell’ordinario. Come tutte le generalizzazioni i distinguo sono necessari, certo è che quando succedono disastri, come terremoti e alluvioni, scopriamo la generosità degli italiani e la loro attitudine al volontariato. Il racconto dei volontari della Misericordia di Grosseto della loro esperienza in Emilia Romagna è stato in questo senso eloquente. Del resto come ricorda il Governatore Boggi i volontari rispondono sempre presente nel momento del bisogno. Sosteniamoli e soprattutto facciamo in modo che non sia un’allerta continua.