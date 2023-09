Rischio incendi. Continuano i divieti

Prorogato a domenica 24 settembre il divieto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio comunale come da disposizioni della Regione Toscana. Le temperature degli ultimi giorni, paragonabili a quelle di luglio e agosto, hanno creato le condizioni per innalzare e di molto il rischio incendi.

"Si fa inoltre presente che – affermano dal Comune di Orbetello – che in tale periodo di rischio, vige il divieto assoluto di qualsiasi tipo di abbruciamento; non è consentito, pertanto, intraprendere attività di abbruciamento di residui vegetali, indipendentemente da orari e da distanze dal bosco". E’ possibile trovare tutte le informazioni utili sulle normative nazionali e regionali su boschi e foreste, sull’organizzazione regionale antincendi boschivi, nonché sulle norme per gli abbruciamenti dei residui vegetali, presso gli uffici comunali e l’Urp, (Ufficio rapporti con il pubblico), che ha sede nel Palazzo di Piazza Plebiscito. . Si sottolinea l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800425425 o al 115 dei Vigili del Fuoco.

M.C.