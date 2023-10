Risate con Paolo Ruffini alla "Casa di Mario"

Pomeriggio intenso quello di giovedì alla "Casa di Mario", il progetto di co-housing realizzato dall’Associazione "Oltre lo sguardo" Aps che si trova a Orbetello.

E’ infatti arrivata graditissima la visita dell’attore e regista paolo Ruffini che ha regalato una giornata di gioia ai ragazzi ospiti della struttura. Più volte Ruffini nel corso della sua carriera ha dimostrato una particolare sensibilità sul tema della disabilità al punto, lo scorso anno, di mandare in scena al teatro Brancaccio lo spettacolo UP&Down, con la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, composta in prevalenza da attori disabili. Uno spettacolo che raccolse applausi e sorrisi anche alla Festa di santa Lucia a Grosseto, dove fu proposto.

"Non è stata una semplice visita di cortesia, ma un confronto autentico sul tema dell’amore e del prendersi cura dell’altro", ha commentato Elena Improta, presidente dell’Associazione e ideatrice del progetto e che ha praticamente dedicato la sua visita ai ragazzi con disabilità. "Paolo Ruffini, venendo alla Casa di Mario e incontrando i nostri ragazzi, ha colto con emozione e altrettanto amore la nostra storia – ha aggiunto la mamma-coraggio – affermando che la vorrà continuare a raccontare e supportare restando al nostro fianco. E conoscendolo so che non saranno solo parole".

"La Casa di Mario – ha concluso Elena Improta – è un modello di abitare in una comunità di persone che lottano ogni giorno per il riconoscimento del loro diritto ad una vita dignitosa. Si tratta solamente di una filosofia di vita complessa ma appagante dove la sofferenza e la paura si trasformano in amore incondizionato".