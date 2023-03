Risate con l’impermeabile di Migone

Oggi alle 21.15, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo il comico toscano Paolo Migone andrà in scena con il suo recital "Diario di un impermeabile". La divertente storia di due impermeabili appartenuti al nonno e poi affidati a Migone, all’interno dei quali sono custoditi ricordi e memorie dei due proprietari. Due proprietari smemorati e confusionari, nonno e nipote, che per non perdere traccia della loro intensa vita, decidono di affidare agli abiti stessi il compito di custodire la loro memoria nei mille nascondigli che hanno fatto aggiungere: tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti. Magicamente le vite di nonno e nipote si mescolano e la voce di Migone dà vita a ricordi comuni di due generazioni messe in comunicazione proprio grazie alle tante tasche e ai segreti che i due impermeabili custodiscono. Attore, regista e autore teatrale e televisivo, Paolo Migone ha la capacità di raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini, usando come filtro la sua comicità corrosiva e la sua inimitabile mordacità toscana, che caratterizza uno stile inconfondibile. Negli spettacoli di Migone si mescolano ironia e malinconia, realismo e surrealismo: un labirinto intricato come la stessa mente dell’attore, nella quale perdersi sarà un’esperienza esilarante. Biglietti (10 euro intero, 8 ridotto).