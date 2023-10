Riqualificazione dell’impianto di Poggio: progetto da 400mila euro

La Giunta comunale ha approvato in via tecnica il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’impianto sportivo del Parco di Poggio con il quale l’Amministrazione ha partecipato al bando "Sport e periferie 2023". "Abbiamo presentato sul bando sport e periferie questo importante progetto che prevede un investimento di 400mila euro, – spiega Maurizio Giovannetti (nella foto), vicesindaco e assessore allo sport – per realizzare la nuova pavimentazione sportiva della pista polivalente e la sostituzione del telo di copertura. Il progetto consentirà inoltre di procedere con l’efficientamento energetico, attraverso la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e la sostituzione della vecchia illuminazione degli spogliatoi con nuovi corpi illuminanti a tecnologia led e la relativa gestione domotica". La pista è gestita dalla Olimpic Pallamano. "Si tratta di un impianto molto utilizzato dalla comunità locale – chiude Giovannetti – per la pratica di diverse discipline sportive".