Riqualificazione del litorale Via ai lavori contro l’erosione

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha chiuso la conferenza dei servizi sul progetto esecutivo del primo stralcio che riguarda l’intervento di riqualificazione del litorale, per una lunghezza di 750 metri, da punta Capezzolo verso sud.

"La conferenza di servizi per l’approvazione del progetto esecutivo – ricordano Elena Nappi e Federico Mazzarello, rispettivamente sindaca e assessore al Demanio della cittadina balneare – fu sospesa a gennaio 2020, rinviandola a nuova convocazione, in attesa del parere prima del Tar e successivamente del Consiglio di Stato su ricorsi rigettati in entrambi i livelli di giudizio".

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, si è definitivamente pronunciato, respingendo l’appello presentato da "Save the Coast – Ets" contro il progetto preliminare che interessava l’intero tratto dalla foce della Bruna a Rocchette.

"Abbiamo dato mandato agli uffici di proseguire con la progettazione per interventi più strutturali per garantire sia la protezione contro l’erosione costiera offerta dal ripascimento, che la sua durata nel tempo – dicono Nappi e Mazzarello –. Il Comune può contare su un finanziamento statale di 4 milioni e 474mila euro per la realizzazione di questo primo stralcio che prevede il posizionamento di cinque isole soffolte lontane circa 60 metri dalla riva ed intervallate tra loro ad una distanza di oltre un centinaio di metri e si procederà al ripascimento di un tratto di litorale di 750 metri da Punta Capezzolo verso sud con sabbia prelevata a Marina di Grosseto che produrrà un avanzamento della costa di almeno 20 metri, riportandola al profilo originario degli anni ‘50".