"Riqualificare per contrastare la criminalità"

"l comportamenti devianti cui assistiamo ogni giorno, circoscritti in aree specifiche della nostra città, generano disagio, preoccupazione ed allarme da parte dei residenti delle zone interessate e dei cittadini tutti". Inizia così Gabriella Capone, consigliere comunale del Pd. "Screditare un luogo contribuisce a denigrarlo – aggiunge – L’obiettivo cui tendere dovrebbe, invece, essere quello di recuperare il valore storico-culturale dei luoghi della nostra città e difenderli. Immeritata è la fama che si attribuisce ad una Grosseto che può e deve essere diversa. La microcriminalità va a braccetto col degrado urbano, che ha implicazioni che investono trasversalmente più campi d’azione, diverse aree tematiche sulle quali intervenire e finché queste non saranno oggetto di un ragionamento comune, i problemi non troveranno facile soluzione". Capone prende come esempio via Roma. "Se prima c’erano le buche, adesso ci sono i solchi tra il riempimento di una buca e l’altra, forse ancora più pericolosi per i viaggiatori, specie su due ruote. Vogliamo parlare dei danni sui marciapiedi creati dal passaggio della fibra ottica? Ho presentato un’interrogazione sulla questione che verrà discussa martedì in Consiglio comunale. Se la convinzione è quella che i dissesti stradali siano lontani anni luce dal problema sicurezza, così come sembrerebbe, allora è evidente che qualsiasi ragionamento in questo senso è a senso unico. Invece si parte proprio da qui: strade; decoro urbano ed ambientale. Presidiare le strade non basta – chiude – se quelle strade non sono agibili, pulite, decorose, salubri, illuminate. Tutto ciò che concorre alla riqualificazione urbana conduce ad una maggiore partecipazione e la partecipazione allontana i comportamenti devianti".