Ripulito Parco di Poggio I volontari raccolgono rifiuti abbandonati "Grande partecipazione"

Ripulito il Parco di Poggio. Sono stati i volontari che hanno aderito all’iniziativa "Ci tocca", una passeggiata ecologica per la raccolta dei rifiuti abbandonati, promossa dal Terziere di Borgo con il supporto del Comune di Massa Marittima e di Sei Toscana. In tutto sono stati raccolti una quarantina di sacchi di rifiuti di vario genere, tra i quali molte bottiglie di plastica e cartacce, mozziconi di sigarette in grande quantità, ma anche rifiuti ingombranti che hanno richiesto un lavoro di squadra per essere recuperati dai luoghi più impervi. Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori: "La partecipazione è stata ampia, abbiamo registrato addirittura più adesioni dello scorso anno – ha detto Roberto Barni, Priore del Terziere di Borgo – questo ci ha consentito di fare davvero un bel lavoro, setacciando tutto il Parco di Poggio. È nostra intenzione mettere in calendario l’iniziativa per ripeterla ogni anno concentrandosi su zone diverse. Prima del Parco di Poggio, nel 2022, ad esempio, partendo dalle scuole di viale Martiri della Niccioleta siamo arrivati alla Leccetina. Un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale ed in particolare all’assessore all’Ambiente, Ivan Terrosi, che domenica era con noi a raccogliere i rifiuti ed è sempre pronto a dare una mano per la riuscita di iniziative del genere".

"Tra gli oggetti più impensabili che sono stati trovati al Parco di Poggio durante questa passeggiata ecologica – spiega l’assessore Ivan Terrosi – ci sono una vecchia bicicletta arrugginita che era stata gettata nella scarpata sotto al monumento, una lettiera per gatti, un tavolo da picnic, una tavola da stiro e delle sedie. Fortunatamente grazie ai volontari, tutti gli oggetti sono stati recuperati e saranno smaltiti nel modo corretto. Iniziative come questa sono lodevoli perché contribuiscono a migliorare il decoro urbano, ma anche perché sono un’occasione di aggregazione e confermano che molti cittadini, fortunatamente la maggioranza, hanno rispetto per il territorio".

"Come Comune – chiude – oltre a ringraziare gli organizzatori e tutti i partecipanti, rinnoviamo la nostra raccomandazione ad adottare comportamenti corretti nel conferimento dei rifiuti nel rispetto dei luoghi e dell’ambiente che ci circonda".