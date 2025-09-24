"Ripristinare la vecchia viabilità". Cerboni presenta una mozione

Una mozione ’urgente’ sul trasporto scolastico a servizio della Cittadella dello Studente. L’ha presentata al Comune Giacomo Cerboni, Consigliere del gruppo Misto di minoranza. "Dopo che con l’avvio dell’anno scolastico 2025-26, gli autobus di At-Autolinee toscane sarebbero stati interdetti all’ingresso all’interno dell’area della Cittadella dello Studente in Grosseto – scrive Cerboni – il Comune e la Provincia, in collaborazione con At e le forze dell’ordine,hanno deciso, in via sperimentale, di non permettere il transito degli autobus all’interno della Cittadella dello Studente. Decisione che ha come obiettivo la regolamentazione del traffico. Ma è stato verificato che lo spostamento delle fermate scolastiche dall’interno all’esterno della Cittadella determina una maggiore distanza tra le fermate e gli edifici scolastici e, di conseguenza, comporta maggiori tempi di percorrenza a piedi che gli studenti impiegano per raggiungere le scuole dalle fermate e che tale soluzione rappresenta il contrario di quanto servirebbe per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, educare le giovani generazioni, implementare i servizi a disposizione degli studenti all’interno della Cittadella". Cerboni chiede dunque al sindaco e alla Giunta di "attivarsi con urgenza con Prefettura, Provincia di Grosseto ed Autolinee Toscane al fine per un tempestivo ripristino delle linee del trasporto pubblico scolastico all’interno della Cittadella, prevedendo l’ubicazione di fermate il più possibile vicine ai plessi scolastici" e di "attuare tempestivamente modalità di limitazione dell’accesso degli autoveicoli privati all’interno della Cittadella, specialmente in concomitanza con gli orari scolastici, fatta eccezione almeno per i mezzi del personale scolastico".