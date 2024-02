Riprende l’attività che riscosse successo. In Maremma torna il Cheerleading

Riparte il Cheerleading in provincia di Grosseto. Dopo aver ricreato il movimento legato al football americano, i Condor Grosseto compiono un’altra impresa mettendo nuovamente in piedi la sezione Cheerleading che era stata chiusa diversi anni fa per via del covid, ma che negli anni passati ha dato lustro alla città di Grosseto grazie alla partecipazione e alle ottime esibizioni che le atlete, di varie età e iscritte a più discipline, hanno raggiunto a livello nazionale.

"Riaprire la sezione cheer e vedere già le tante richieste che ci stanno arrivando – spiega Nora Pastorelli, responsabile sezione Cheerleading Condor Grosseto – è per noi davvero una grandissima soddisfazione. L’obiettivo è quello di ricostruire il gruppo, e la squadra, per far conoscere a tutta la provincia questo bellissimo sport. Al momento ci occupiamo solo di cheerleading ma abbiamo in mente tanti progetti che vorremmo sviluppare strada facendo".

Il gruppo completo, al momento, è formato da Nora Pastorelli (che è anche coach Asi), Maira Ottobri, presidente della società e coach di secondo livello Fids, Francesca Pastorelli coach Asi e Daniela Ferraro, preparatore atletico.

Oltre a loro ci sono Emma Ceccarelli, Veronica Citter Goracci, Alyssa Grechi, Benedetta Romani e Giulia Ingrid Rossi: coach e atlete che hanno alle spalle tanti anni di allenamento e l’esperienza di campionati nazionali.

Gli allenamenti si tengono il sabato pomeriggio nella palestra di Arcille e prevedono una parte tecnica e una atletica, affidata a Daniela Ferraro. Per informazioni sugli orari o sui programmi dei corsi è possibile telefonare al numero 379.1493795.