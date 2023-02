Riprende il ’Progetto Neve’ con 90 ragazzi

Dopo tre anni di stop, due dei quali a causa della Pandemia da Covid, il "Progetto Neve", rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie degli istituti amiatini, riparte. I primi studenti torneranno a mettere gli sci grazie a questo progetto a partire da domani e saranno gli alunni delle scuole dell’istituto comprensivo Pratesi di Santa Fiora. Fino alla fine del progetto prevista nelle prime settimane di marzo, ogni settimana 90 alunni avranno la possibilità di salire in montagna, prendere lezioni di sci e più in generale conoscere i tanti aspetti che caratterizzano il Monte Amiata, a partire da quello naturalistico. Da oltre vent’anni inserito nelle attività scolastiche, il "Progetto Neve" ha permesso a generazioni di studenti amiatini di entrare in contatto con la montagna, apprendere le tecniche di sci e più in generale conoscere il proprio territorio. "Praticamente i giovani alunni delle scuole elementari e medie, grazie al progetto Neve, hanno la possibilità di fare una settimana bianca sull’Amiata – commenta Roberto Fabiani, direttore della scuola di sci Amiata Ovest – . Escono di casa con la tuta da sci, salgono sui pulmini e invece che andare a scuola, per una settimana vengono trasferiti con al prato delle Macinaie dove per due ore stanno con i nostri maestri". Non era scontato che dopo anni di stop il progetto Neve riprendesse perchè le difficoltà sono tante, a partire da quelle economiche sia delle famiglie che degli enti promotori, invece l’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana ha fatto la sua parte, i singoli comuni hanno contribuito a sostenere le spese relative al trasporto dei giovani dai paesi alla montagna, la società Isa ha garantito di nuovo l’apertura degli impianti di sci e il polo delle Macinaie ha fatto resto, mettendo a disposizione, maestri, noleggi di sci e ristoranti.

"Come Comune – ricorda Luciano Giglioni, vicesindaco del comune di Castel del Piano – abbiamo impegnato 6mila euro per garantire questo progetto agli alunni che frequentano le nostre scuole". Ogni comune amiatino insomma ha fatto la sua parte per contribuire a sostenere questo progetto. Prendono parte al progetto gli alunni degli istituti comprensivi del versante grossetano dell’Amiata, ad esclusione delle scuole di Castell’Azzara che quest’anno non partecipa. "Sono oltre 600 tra bambini e ragazzi -conclude Fabiani – che anche quest’anno avranno la possibilità di conoscere la nostra montagna in inverno. I nostri maestri sono pronti ad accoglierli e, per chi non scia, sono previsti attività parallele alle lezioni di sci con guide ambientali".

Nicola Ciuffoletti