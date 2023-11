Riparte la stagione teatrale: "Unanimi", si alza il sipario. Sul palco cinque compagnie

"Autunno a Teatro" riparte. Il palcoscenico del teatro degli Unanimi è pronto a ospitare un cartellone ricco di eventi, il primo spettacolo è in programma sabato. La rassegna che quest’anno torna dopo alcuni anni di assenza è un importante segnale di vitalità culturale, e questo grazie alla compagnia teatrale locale Né Arte Né Parte.

"Autunno a Teatro è alla ventunesima edizione – spiegano dalla compagnia teatrale di Arcidosso – e riapre le porte del teatro degli Unanimi dopo 4 anni di silenzio". La rassegna è patrocinata dal Comune in collaborazione con la Proloco e quest’anno è dedicata ad un carissimo amico della compagnia, Arcidossino doc, da poco scomparso, Italo Bettazzi. "E’ stata una persona molto attiva nel paese – proseguono –, amante del teatro e della compagnia teatrale". L’edizione ospiterà quattro compagnie amatoriali della provincia. "La chiusura della rassegna come consuetudine spetterà ad una nostra produzione, scritta ed interpretata da Fabio Morganti con la regia di Mario ed Irene Malinverno".

La prima è attesissima data vedrà come protagonista la compagnia "I Teatranti di Fabio Cicaloni" (nella foto) con l’opera "Uomini sull’orlo di una crisi di nervi". Lo spettacolo è di Alessandro Capone e Rosario Galli, la regia è di Fabio Cicaloni, gli interpreti sono Fabio Cicaloni, Bernardino Tartaglia, Nicola Draoli, Fabrizio Cattarulla e Giacomo Mantiglioni. Lo spettacolo dura circa 90 minuti, ed è la storia di 4 amici che da anni si vedono tutti i lunedì attorno a un tavolo da poker, per giocare e per raccontarsi le proprie vite e i propri problemi; una terapia di gruppo dove i nostri poveri uomini mettono a nudo le loro esperienze, il proprio vissuto, confrontando le loro vite e le rispettive frustrazioni. Uno spaccato della moderna società che mette a nudo le debolezze degli uomini e il loro controverso rapporto con il gentil sesso. Sabato 11 va in scena "Dove vai tutta nuda?" del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio, sabato 18 "Taxi a 2 Piazze" de La Barcaccia, sabato 25 "Io, Alfredo e Valentina" della compagnia Il Teatraccio e infine sabato 9 e domenica 10 dicembre "Famo a capicci" della compagnia Né Arte né parte. Gli spettacoli inizieranno alle 21.15. Mentre domenica l’appuntamento è alle 16.30.

Nicola Ciuffoletti