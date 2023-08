Rinnovamento dei comitati delle sezioni soci di Coop Amiatina: autocandidature fino al 21 settembre a Amiata

Coop Amiatina è pronta a rinnovare i comitati delle sezioni soci e fino al 21 settembre è possibile presentare la propria autocandidatura.

La Coop Amiatina non è solo una rete di supermercati di varie dimensioni, è una cooperativa e in quanto tale risponde, per tutte le sue azioni, ai propri soci che sono di fatto la proprietà della stessa.

È anche una realtà sociale e di solidarietà profondamente radicata nei territori che sostiene i diritti dei cittadini e delle comunità locali.

La missione di Coop, e di conseguenza quella di Coop Amiatina, è quella sancita all’atto della sua fondazione oramai quasi 170 anni fa.

Coop difende il potere d’acquisto dei soci ma anche dei consumatori, offre loro prodotti buoni, sicuri, sostenibili; supporta lo sviluppo del territorio, favorisce il progresso economico, sociale, civile e culturale delle comunità locali.

È partecipando alla vita della cooperativa che ogni socio può affermare la propria volontà.

Ecco perché fino al 21 settembre , tutti i soci di Coop Amiatina che siano iscritti alla cooperativa da almeno un anno, possono presentare la propria candidatura per essere eletti nel Comitato della ezione soci del proprio negozio di riferimento.

"I nostri soci attivi – dichiarano da Coop Amiatina – sono fondamentali nel processo democratico della stess cooperativa.

Sono i rappresentati

dell’intera base sociale. Rappresentano i loro interessi e la loro volontà. Sono gli interlocutori privilegiati – concludono poi – delle associazioni di volontariato del territorio".