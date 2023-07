Spesa, quanto mi costi. Allarme di Coldiretti: "In provincia i prezzi più alti della Regione"

Grosseto, 15 luglio 2023 – Fare la spesa in Maremma è più caro che in qualsiasi altra provincia della Toscana. Le famiglie grossetane hanno speso mediamente 355 euro in più per mangiare nei primi cinque mesi dell’anno contro un aumento medio regionale di 290 euro, quindi 65 euro in più, ma hanno dovuto tagliare del 4,7% le quantità di prodotti alimentari acquistati a causa dei rincari. La Maremma è la provincia dove l’aumento è stato più significativo conseguenza di un andamento dell’inflazione non certo favorevole che a maggio si è attestata a livello generale all’8,7%, contro l’8,2% regionale, mentre quella dei beni alimentari e bevande al 14,5%, 3,3 punti in più rispetto al resto della regione. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti Grosseto su dati Istat relativi al commercio al dettaglio a maggio che nei primi cinque mesi del 2023 fa registrare un aumento del 7,3% della spesa alimentare con un taglio degli acquisti in quantità del 4,7%.

"La situazione di difficoltà è resa evidente dal fatto che – dicono Milena Sanna e Fabrizio Filippi di Coldiretti Grosseto – volano gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del +9,5% nei primi cinque mesi nelle vendite in valore, il più elevato tra gli scaffali del dettaglio. Il risultato dei discount evidenzia la difficoltà in cui si trovano le famiglie italiane che, spinte dai rincari, orientano le proprie spese su canali a basso prezzo rinunciando anche alla qualità. Le famiglie – chiudono – tagliano gli acquisti e vanno a caccia dei prezzi più bassi anche facendo lo slalom nel punto vendita, cambiando negozio, supermercato o discount alla ricerca di promozioni per i diversi prodotti. Tra i prodotti più rincarati, ci sono il riso (+48%), la passata di pomodoro (+35%) ed i bastoncini di pesce surgelato (+30%) ma aumenti superiori al 20% si registrano per tanti altri prodotti di prima necessità come la pasta di grano duro (+25%), il caffè (+23%), cereali (+21%)".