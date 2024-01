"Rimozione e smaltimento sicuro dell'amianto: Arcidosso risolve il problema dei moduli di eternit"

Conclusi i lavori di rimozione e smaltimento dei moduli di eternit posizionati sul tetto del vecchio magazzino del settore strade e viabilità della Provincia situato in zona Rapale all’interno dell’area urbana di Arcidosso. Il fatto di essere vicino a villette e alla caserma della Polizia stradale aveva fatto scattare l’allarme tra i residenti poiché il tetto poteva portare ad una progressiva diffusione di fibre di amianto nell’ambiente circostante. Per questi motivi l’Amministrazione comunale si era attivata, già a partire dal 2022, con la Provincia per la bonifica e messa in sicurezza del magazzino, oltre che per trovare una nuova destinazione d’uso per l’immobile pubblico. Quindi è stato raggiunto un accordo tra i due enti per cui l’immobile è stato dato in concessione d’uso dalla Provincia al Comune, il quale si impegna a proprie spese alla rimozione e smaltimento in piena sicurezza dell’amianto ed alla posa in opera di una nuova copertura a norma. Una volta terminata l’operazione si procederà al definitivo passaggio di proprietà.

Grazie a questa soluzione il Comune ha potuto incaricare celermente una ditta specializzata. "Questa operazione – spiega il sindaco Jacopo Marini – ci consente anche di poter razionalizzare i magazzini comunali, attualmente dislocati su più immobili in vari punti del paese. Infatti con la prossima acquisizione dell’immobile, e la sua ristrutturazione sarà possibile trasferirci l’intero parco mezzi ed attrezzature dell’ufficio tecnico".