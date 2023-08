Rimosso verde a Follonica: Stefanini: "Qui solo cemento"

"La rimozione di un piccolo canneto da un tratto poco frequentato del litorale dà ancora una volta il segnale di come questa città sia fortemente determinata verso lo stesso futuro di cemento e asfalto che ne ha da sempre caratterizzato lo "sviluppo"". Inizia così Marco Stefanini. "Una piccola oasi di verde di pochi metri in una spiaggia costituita da qualche canna, dei cespugli ed erba situata all’estremità di piazza Guerrazzi è stata rimossa – aggiunge – Il verde si era insediato spontaneamente in questi anni, testimonianza di come la natura sia ancora capace di occupare spazi che sono "umanizzati" da decenni. Ma purtroppo il verde in senso di ambiente, ricchezza e sviluppo sostenibile troppe volte viene ignorato dai nostri amministratori. Non può inoltre sfuggire l’esecuzione annuale del taglio della vegetazione ripale del Petraia, in contrasto con tutti i principi contrari a queste procedure. Per fortuna quest‘anno, dopo le numerose proteste, si è evitato".