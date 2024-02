"Rilievi sonori", poesie e degustazioni

Oggi alle 18.30 per l’aperitivo letterario c’è Stefano Pelli con "Rilievi Sonori". Si rinnova l’appuntamento con l’evento del Polo culturale Le Clarisse organizzato in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni nell’ambito del progetto Grosseto Città che legge. L’aperitivo letterario è ospitato nella ex chiesa dei Bigi: l’ingresso costa 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura), il ticket comprende una degustazione di vini della Fattoria Le Pupille e l’ingresso alle mostre del Museo Luzzetti. Inoltre il biglietto dà diritto di accesso al museo anche in un altro giorno a scelta dell’utente. È consigliata la prenotazione, scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 0564 488066.

Stefano Pelli, romano di nascita ma cresciuto a Milano, dal 1989 vive a Grosseto, dove sono nati i suoi tre figli e dove esercita la professione di psicologo clinico e di consulente in ambito socio-educativo. Ha ottenuto vari riconoscimenti in occasione di premi e concorsi letterari. Nel 2023 è uscita la seconda silloge poetica "Rilievi sonori".

"La poesia è come il cielo" scrive Stefano Pelli. Ed ecco dunque che la voce delicata ma potente della sua silloge guida il lettore attraverso un turbinio di emozioni e pensieri, tratteggiando su carta la bellezza nascosta in ogni gesto e in ogni angolo del mondo.