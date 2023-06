Righetti: "Colonie feline abbandonate, ma i mici sono di tutti"

"Sull’origine delle colonie feline comunali nessuno ha mai fatto chiarezza e questo fa si che i gatti ospiti delle varie strutture cittadine, siano ritenuti gatti delle volontarie". Inizia così Mara Righetti, responsabile delle colonie feline di Follonica. "Ma non è così. Ci sono colonie e colonie. Le colonie feline comunali, nate con un progetto approvato dall’allora sindaco Saragosa, è stato gestito per anni dagli addetti al servizio, che insieme ai vigili, hanno scelto degli spazi urbani, dove è stato messo un cartello con lo stemma del Comune, indicandolo come luogo adibito alla cura dei felini". Secondo Righetti "Quello che però da tempo fa notizia è l’indifferenza, il continuo disinteressamento di questa attuale amministrazione. Come si può cancellare ciò che il Comune ha deliberato e costruito molto, molto prima che gli altri arrivassero. Le colonia dei gatti sono solo nelle nostre mani e alla bontà del nostro cuore, senza nessun aiuto da parte di nessuno".