Righetti: "Colonie feline abbandonate dal Comune. E’ una vergogna"

"Le colonie feline comunali di Follonica, abbandonate dal Comune, soffrono per la mancanza di aiuti. Il Comune ormai da troppo tempo non risponde agli urgenti bisogni dei suoi ospiti". Inizia così Mara Righetti, responsabile della colonia felina comunale di Follonica. "Gatti curati solo dall’amorevole presenza della volontarie – aggiunge –. Le colonie feline, che più di venti anni fa sono state realizzate dal Comune, che ha scelto gli spazi urbani adibiti alla cura e con l’aiuto delle volontarie ha dato ad ogni colonia la sua custode, ad oggi si trovano in serie difficoltà. Molte delle colonie sono sparite e quelle rimaste sono state letteralmente dimenticate dall’attuale amministrazione". Poi aggiunge: "Il silenzio è d’oro per chi non risponde agli appelli e alle richieste d’aiuto delle poche volontarie rimaste. Ma è insopportabile il completo abbandono dei gatti e anche degli spazi riservati ai piccoli ospiti. Sterpi e rovi, spazi non curati da chi di dovere che saltano agli occhi di tutti. Per noi volontarie pesa questa indifferenza di chi se ne dovrebbe occupare. Ed oggi, visto che tutti i nostri appelli sono caduti nel vuoto di chi non si fermerà di certo ad ascoltare e dare risposte, ci rivolgiamo a questo Comune assente. A un Comune che ha abbandonato decine di animali – chiude – rispondiamo che non lasceremo che i gatti vadano incontro al loro destino".