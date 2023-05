"RiGenerazioni" per la montagna

Sabato, a partire dalle 10, al teatro Camilleri di Santa Fiora è in programma "RiGenerazioni in montagna", iniziativa di Anci che attraverso un ricco programma di interventi ed esperienze cercherà di individuare le strategie e le buone pratiche per convincere i giovani a restare in montagna. Ad aprire i lavori saranno il sindaco Federico Balocchi, Francesca Brogi, coordinatrice Anci Toscana Giovani e sindaco di Ponsacco; poi Luca Marmo delegato Politiche per la Montagna Anci Toscana e sindaco di San Marcello Piteglio e Bernard Dika portavoce del presidente della Regione Eugenio Giani. Poi quattro sessioni, con una prima parte introduttiva e poi la presentazione di buone pratiche da parte di giovani: imprenditori, agricoltori, produttori. Parteciperanno Alessandra Biondi ,delegata Formazione e Lavoro Anci Toscana e sindaco di Civitella Paganico, e Nicolò Caleri sindaco di Pratovecchio Stia, chiuderà Leonardo Marras, assessore regionale.