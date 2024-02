Rigenerazione urbana. Next Ilva, ci siamo: "Una sfida nel futuro"

Il progetto Next Ilva, realizzato per attirare una serie di funzioni economiche e sociali, che garantiscano la vitalità e, soprattutto, la sostenibilità dell’ex Ilva, è giunto a conclusione. Il percorso si è aperto a giugno 2023. Per creare insieme qualcosa di condiviso con i cittadini per generare proposte di gestione dei nuovi spazi dell’ex Ilva, sono stati quindi organizzati tavoli di progettazione, divisi per argomento: sport, formazione, accoglienza, ristorazione e housing. Tavoli ai quali hanno partecipato professionisti, cittadine e cittadini e rappresentanti di varie realtà locali. Il tavolo dello sport si è ovviamente concentrato su quello che potrà diventare il polmone sportivo della città di Follonica all’interno dell’Ilva. Uno spazio multifunzionale e vivo che rappresenta un punto di socialità culturale, di libero accesso, vissuto da un popolazione di diverse età e adatto a soggetti più vulnerabili. Il tavolo formazione si è concentrato invece sull’ex falegnameria, immaginata come uno spazio aperto e caratterizzato da una vita intensa. Il terzo tavolo, quello dedicato all’accoglienza e alla ristorazione, si è invece concentrato sugli spazi della torre dell’orologio e dell’ex centralina elettrica. Tra le proposte non manca quella di realizzare un ostello nella torre dell’orologio, che preveda la stagionalità estiva classica. Il tavolo Housing ha infine lavorato sulle ex case dei lavoranti, immaginate come incubatori di micro imprenditoria e creatori di micro comunità.

"Il percorso di ascolto territoriale – spiega l’assessora Barbara Catalani – è mirato all’attivazione di sfide progettuali rivolte al futuro. La sfida in cui si è inserita l’attività di partecipazione e coprogettazione è stata, dunque, quella di leggere l’ex Ilva alla luce delle nuove esigenze manifestate dalla comunità".