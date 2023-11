"Rigenerazione e lotta al dissesto. Temi ormai non più rimandabili"

"Un’assemblea che tratta tematiche essenziali per le nostre imprese. Ma dobbiamo stare attenti". Ha iniziato così Antonfrancesco Vivarelli Colonna nel suo intervento all’assemblea generale dei soci dell’Ance Grosseto. "La rigenerazione urbana, la lotta al dissesto idrogeologico e la defiscalizzazione - ha aggiunto - sono temi importanti che vanno portati avanti. L’importante sarà capire cosa succedere per il Superbonus 110%. Se non ci sarà una stabilizzazione le imprese continueranno a soffrire. Il mio biasimo per il Governo Conte dunque è ancora massimo: i 140 miliardi di buco nel bilancio fanno intravedere un sistema difficile di ripartenza anche per la pubblica amministrazione sugli appalti. Ecco perchè - ha chiuso - bisogna chiedere stabilità e incentivi nella formazione". "Tradizionalmente il confronto annuale è importante - ha aggiunto Francesco Carri, direttore di Ance Grosseto - La prospettiva è quella di un cauto ottimismo. Naturalmente le conseguenze peggiori arriverebbero nella possibile riduzione del Superbonus nell’edilizia". "Il futuro del nostro settore spera molto nel Pnrr, il piano Europeo che sta dando nuova linfa e lavoro - ha proseguito Stefano Betti, vicepresidente nazionale dell’Ance presente all’assemblea - La nuova direttiva sulla sostenibilità ambientale va verso la costruzioni di edifici nuovi che abbiano delle precise caratteristiche. E’ solo quella la strada da percorrere".