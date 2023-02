Rigenerazione del Parco di Ponente Tagliati 30 pini, ora la sostituzione

Proseguono gli interventi nel parco di Ponente di Follonica: sono stati abbattuti trenta pini ormai arrivati al termine del loro ciclo vitale. Al loro posto durante la primavera verranno messi a dimora nuovi pini ma anche frassini e lecci. "Questa è la parte più vecchia e più vissuta di tutta la pineta follonichese – spiegano il sindaco Andrea Benini e il vicesindaco Andrea Pecorini – uno dei punti più importanti del piano del verde cittadino è l’intervento di rigenerazione del parco. Si tratta di un parco pubblico ed è quindi fondamentale tenere conto delle sue tante funzioni". Nei prossimi mesi verranno messi a dimora altri mille esemplari tra alberi e arbusti. Il progetto rientra in Mosaico Verde, la campagna nazionale di forestazione di aree urbane ed extraurbane e tutela di boschi ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente. Per consentire la rigenerazione ambientale gli operai stanno inoltre ripulendo il parco dai ceppi degli alberi ancora presenti. Inoltre l’Amministrazione ha appena approvato la sostituzione di 120 piante in città, di cui 60 all’interno della pineta di Ponente. L’intervento prevede una formazione arborea mista ,con un impianto di essenze arbustive e alberature, formate da uno strato arboreo di alto fusto e da uno strato arbustivo. La composizione è formata da essenze autoctone adatte alle condizioni climatiche di Follonica. L’intervento, per consentire l’attecchimento delle essenze nei primi anni di vita, è stato ovviamente accompagnato dalla posa in opera di un adeguato impianto di irrigazione. "Il lavoro sulla pineta è iniziato nel 2018 e prosegue tuttora – spiega Pecorini – La volontà è quella di rendere il parco bello e fruibile per le bambine e i bambini. Ovviamente un parco urbano non si realizza o si rigenera nell’arco temporale di un’amministrazione comunale, ma è un lavoro che viene fatto per le prossime generazioni".