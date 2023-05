"Rifugio Nella", festa per il compleanno

I volontari dell’organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Grosseto invitano tutti gli amanti degli animali alla festa per l’11° compleanno del "Rifugio Nella" gestito dalla sezione che si trova nella città del Golfo. L’appuntamento è per domani dalle 10 all’Eden Park alla Pineta di Levante, via Palermo 38 a Follonica. Il programma prevede alle 10 la sfilata canina, alle 13 il pranzo di beneficenza, alle 17 premiazione della sfilata canina e lotteria felina. Alla giornata parteciperanno ospiti speciali, tanti premi e anche regali a chiunque parteciperà. In caso di pioggia l’evento si terrà negli spazi coperti. Sarà l’occasione per festeggiare tutti insieme un’organizzazione importante che fa del bene agli animali, spesso abbandonati e bistrattati. Per maggiori informazioni sarà possibile contattare Katia Saragosa, delegata dell’Oipa di Grosseto, tel. 327 996 8836 – [email protected] – Facebook: https:www.facebook.comoipa.grosseto.