Riformisti, ecco i nuovi delegati Incontro in vista delle elezioni

Il Laboratorio Riformista diventa provinciale. Nella conferenza stampa di ieri mattina, nella sede operativa di Neghelli, Roberto Miralli ed Alessandro Fommei del Laboratorio Riformista hanno presentato i nuovi dirigenti. Cristina Comandi per Albinia e Polverosa, Cristiana Natali per Talamone e Fontebblanda, Gino Lamioni per Orbetello Scalo, Daniele Zauli per San Donato. Il movimento civico di centro sinistra, si è incontrato con i candidati sindaci di Monte Argentario e Magliano Toscana, con i quali sono state concordate sinergie su politiche sociali e di sviluppo economico ed occupazionale. Su Orbetello, Roberto Miralli ed Alessandro Fommei hanno rilevato la "totale assenza del Pd sui temi sociali e programatici e su quelli dell’opposizione. Non si fanno mai sentire, eppure sono il secondo partito". Critiche alla giunta comunale di centro destra: "Si rischia una nuova crisi in laguna, questa estate, con quello di negativo che potrà significare in termini ambientali, ma anche economici ed occupazionali". "Sindaco e giunta sono assenti sulle politiche ospedaliere e sanitarie, il presidio è l’ombra di quello di un tempo. Anche sulla sicurezza e la Polizia Locale sono state rilevate critiche, dovrebbero pattigliare di più territorio e la zona dello Scalo e di Ansedonia. Giunta assente anche sulla valorizzazione del centro storico, la tutela dei monumenti, il sociale, le politiche giovanili. Pensano solo alle feste e spettacoli pagati con i soldi del Comune e quindi pubblici". "Questa maggioranza spende solo per costosi spettacoli, quando dietro l’angolo – hanno concluso dal Laboratorio Riformista – ci sono mille problemi, gente disoccupata, famiglie che hanno bisogno, soprattutto anziani senza reddito".