Riforma della finanza locale e CdP Raccolta firme per le proposte di legge

Domani alle 17 nella sala Cesvot in Strada Ginori 17 a Grosseto, Marco Bersani di Attac-Italia, con la presentazione del suo ultimo libro "La rivoluzione della cura Uscire dal capitalismo per avere un futuro", aprirà la campagna nazionale "Riprendiamoci il Comune" che punta a raccogliere (nei prossimi sei mesi) 50mila firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare per la riforma della finanza locale e la ripubblicizzazione della Cassa depositi e prestiti.

"Con la prima proposta di legge – spiegano i promotori – si vuole cambiare radicalmente le regole di austerità che da trent’anni governano la gestione economica e finanziaria dei Comuni e delle Province. Con la seconda proposta di legge si vuole ottenere un ribaltamento della missione di Cdp, riportandola al servizio delle comunità locali e non invece dei grandi interessi della rendita, della finanza e delle privatizzazioni.

Al centro delle due proposte c’è la partecipazione dei cittadini. Elemento centrale che in questi anni è stato calpestato da decisioni imposte dall’alto o referendum traditi. Ecco perché Riprendiamoci il Comune è una campagna urgente e che tocca la vita quotidiana delle persone.

Ci rivolgiamo ai cittadini, agli amministratori locali e ai lavoratori degli Enti Locali perché sostengano con forza queste proposte".